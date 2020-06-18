台灣每年每人平均丟棄近100公斤食物，全台一年浪費373萬噸食物，近幾年，食物浪費的問題隨著資源分配不均、各地的飢餓問題、全球環境問題等日益嚴重，成為國際關注的議題。

社團法人屏東縣慈善團體聯合協會在地深耕13年，一直持續關懷弱勢，為讓弱勢家戶「呷飽，才有氣力活！」於十多年前推動幸福物資銀行，結合民間資源，減少食物浪費，為弱勢者解決日常食物需求的燃眉之急。

『喂？請問是屏東縣幸福物資銀行嗎？』

運用冷凍設備製成芒果冰棒，義賣獲得的金額再回饋給地方弱勢民眾。圖由社團法人屏東縣慈善團體聯合協會提供。

每當電話鈴聲響起，愛心企業及善心人士說，要捐生鮮食品、饅頭、醜蔬果.….等時，幸福物資銀行的大家心裡既歡喜又滿是憂心，喜的是，資源能夠被充分利用，弱勢族群因為大家的愛心而得到更好的照顧；憂的是，生鮮食品類不易保存，而天氣漸漸炎熱，有些食品在送到個案手上前就已經變質，無法食用，白費了善心人士的一番好意。

物資募集實屬不易，每筆愛心捐物都是寶，為避免讓得來不易的物資白白浪費，屏東縣幸福物資銀行透過食公益捐助計畫，申請獲得兩台大型冷凍冰箱，順利解決食物存放的問題，也讓更多的弱勢族群有機會得到來自社會的愛心。

屏東地理位置狹長，氣候土質宜佳能種植許多優質農特產品，但不敵天況，盛產時蔬果來的又多又急，常常讓屏東銀行來不及透過惜食任務搶救。近期屏東枋寮芒果受疫情及梅雨季暴雨影響，產量過多，雨季導致芒果賣相不佳影響價格，果農捨不得悉心呵護，辛苦摘種的每一顆芒果被淘汰，從網路上找到屏東幸福物資銀行，連續幾天到枋寮金元芒果園載運約有3,000公斤熟成芒果分享給40間屏東在地社福機構、學校、養護之家，載著滿滿誘人香氣的愛文芒果做愛心，幫助在地小農解決生產過量滯銷問題，化解農民的憂愁轉為甜蜜的笑容，不僅捐的人歡喜，吃的人也笑開懷。

「可以吃是可以吃啦，但是外表醜醜的，客人不買帳啊...」

NG蔬果往往因為賣相不佳、不符合消費者的期待，慘遭市場淘汰，而被丟棄進垃圾筒。為讓醜蔬果能發揮價值送往需要的人手中，幸福物資銀行推動惜食任務，與時間賽跑發起種種惜食活動，有時候舉辦親子手作活動，讓大人帶著孩子一起將發芽的紅蘿蔔洗淨、削皮，做成美味的壽司；最近則因應季節，動員屏東縣慈善團體聯合協會工作人員與志工，將醜芒果去掉過熟的外皮，切丁，削籽，打成濃濃的芒果汁後，再倒入古早味冰棒袋裡，做成古早味冰棒。

屏東縣幸福物資銀行表示，「多虧了頂新和德「食公益」捐助計畫，讓物資銀行有更多餘裕去幫助弱勢」，因為食公益捐助的愛心冰箱，讓幸福物資銀行有了更多空間收放NG蔬果，不僅避免浪費的發生，也讓幸福物資銀行能夠提供弱勢族群更多愛心物資。

頂新和德文教基金會副執行蕭巧怡進一步表示，創辦人魏應充雖然有一段時間無法到基金會視察業務，但仍經常透過報章了解疫情發展，也留意到社福團體在這波疫情中受到重創，立即表達關心。疫情的影響還在持續當中，復甦之路仍然漫長。盼能藉此拋磚引玉，喚起大眾的關注與愛心，讓有餘裕的企業界的民眾們，也能慷慨解囊，協助公益團體，讓他們能夠有更充足的資源來幫助偏鄉的經濟弱勢民眾。

食物本身蘊藏著巨大的能量，能幫助生命延續，屏東縣慈善團體聯合協會從108年度至今，已透過募集生鮮、醜蔬果、續食料理，幫助弱勢族群超過5,407人次，盼未來能持續推動惜食任務，讓更多的弱勢族群有機會得到來自社會的愛心。

(中時電子報)