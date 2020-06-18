前白宮國家安全顧問波頓新書大爆料，指美國總統川普曾親口「求」大陸國家主席習近平多買美國農產品，以幫助他連任；對新疆集中營「大力支持」；還用麥克筆尖形容台灣（微不足道），對台並不友善。對此，「宅神」朱學恒說，「看來很多人都不看好川普連任啊」。

綜合外電報導，波頓（John Bolton）的新書《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）即將出版，媒體今披露部分內容。書中提到，川普曾於去年6月與習近平見面時，親口表示希望中國大陸多買美國農產品，以幫助他連任。

此外，習向川普解釋為何要在新疆建立「再教育營」時，川普向習表示「應該繼續蓋」，這完全是做正確的事。

另外，波頓指出，川普經常聽那些靠投資大陸賺進大筆財富的華爾街富豪們的話，對於台灣特別反感。川普會用麥克筆尖說「這是台灣」，再指著他白宮橢圓辦公室裡的「堅毅桌」說，「這是中國」。

對於波頓的「猛料」，「宅神」朱學恒在臉書發文表示：「波頓是真的很友台，連他也跟川普翻臉真讓人擔心。看來很多人都不看好川普連任啊，最近川普姪女還要出另外一本書呢」。

網友也紛紛回應：「小英都 all in 了…川普竟然不靠譜了！」、「是台灣自己看不清楚環境現實！」、「把川普當爸爸的蔡政府應該欲哭無淚吧？他們原本天真的以為，讓美國對台灣予取予求，美國就會真心的把台灣當自己人。殊不知，美國不但只把台灣當棋子，還是顆棄子」。

(中時電子報)