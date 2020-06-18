陳奕迅回憶在英國留學時曾遇到霸凌。（圖／翻攝自Eason Chan Youtube）

「E神」陳奕迅近來以「Mama with me」為主題，在Youtube連載多部短片分享人生故事，最近他談到當年去英國求學，因母親不離不棄的陪伴，才讓他化解去國外留學的恐懼，他也透露曾遇同學霸凌，將他對摺塞進塑膠桶內，但他沒因此受挫，還笑說「這樣使我更有幽默感」。

陳奕迅說自己中學3年級時被建議到國外留學，但因當年有愛爾蘭共和軍襲擊風波，讓陳奕迅十分抗拒去英國，還直言：「我到英國死定了，一定會被炸死的」，媽媽為了讓他安心，還親自陪他飛到英國，在學校對面的飯店住了4星期，陳奕迅回憶起這段往事說：「媽媽真的很偉大，因為那些旅館並不是什麼很舒服的酒店」。

陳奕迅說，後來可能是母親跟哥哥的愛，讓他克服了在英國生活的恐懼，反而還愛上英國，同學知道他是「Jason Chan」的弟弟，因哥哥在學校已經很有份量，大多也不敢欺負他，但陳奕迅坦言剛到新環境時還是碰過霸凌，被同學塞到塑膠桶，最後還得把桶子弄倒才能爬出，陳奕迅談這段時臉上都是笑意，表示：「雖然被同學欺凌，但我卻覺得滿開心的，這樣使我更有幽默感」。

(中時電子報)