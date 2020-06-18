高市議員李雅靜（中）今天談及參選心情，一度情緒崩潰落淚。（柯宗緯攝）

高市議員李雅靜（中）強調，會全力以赴參選，並尊重黨中央最後的決定。（柯宗緯攝）

高市議員李雅靜（前排中）今找來各行各業小人物站台，希望發揮小人物精神，奮戰參選。（柯宗緯攝）

高雄市長補選藍營爆炸性參選，除在地議員李雅靜、黃紹庭先後表態，韓市府民政局長曹桓榮也將角逐。對此，李雅靜今（18）日在記者會上談及參選心情一度落淚，她強調會全力以赴，但不管最後黨中央決定的人選是誰，都會相挺到底。

李雅靜今舉行「小人物，大時代」記者會，找來各行各業小人物代表站台。她表示，很多人說自己很有guts，她是真的愛高雄這個家，在國民黨低迷之際，願意站出來，日前也拜訪政壇前輩獲得肯定。

針對國民黨多人跳出來表態參選，李雅靜說，黨內同志陸續表達意願參選，對此非常開心，這證明國民黨不是沒有人才，高雄人才濟濟，每個人考量不一樣，「沒有人像我這麼勇敢，這麼愛高雄這塊土地」，高雄需要一個真正生長在高雄的人當市長。

她也相信江啟臣主席的智慧，經過綜合考量後，會徵召對市民朋友最有即戰力的人選，延續這1年多以來韓市長許多很好的市政。

她說，高雄在1天之內沒了市長及議長，但國民黨絕對沒有悲觀的權利，必須化悲憤為力量，「我會全力以赴，希望市民朋友可以看到，李雅靜這個小人物的努力」。

傳出高雄藍營黨團派、黨部派歧異頗深，為避免擴大裂痕，國民黨中央傾向不提名議員投入市長補選。對此，李雅靜認為，這都是揣測、傳言，必須等待最後黨部做最後的公布定奪，自己仍會持續努力走訪傾聽。

另外遭控「帶職參選」，李雅靜直說，自己一直都在高雄，還酸行政院副院長陳其邁，「不像有些人，沒了舞台就離開高雄」，她請教陳其邁「如果不小心市長沒當選，敢不敢承諾未來不會再接受民進黨或蔡英文總統給的任何職務？」

今國民黨高市議員邱于軒、黃香菽也現身力挺李雅靜參選。邱于軒表示，原本自己認為國民黨乾脆不要派人參選，畢竟93萬張罷韓同意的選票，提醒國民黨要好好反省，但如果這次黨中央堅決要派人，不論找任何人，都不要當成過水，要好好深耕高雄這塊土地。

(中時 )