交通局長葉昭甫強調，將納入後續火車站周邊停車空間一併研議。（陳世宗攝）

台中市平均每人擁有1輛機動車輛，停車大不易。因應台中市東區建設起飛，將帶動人潮，市議員邱素貞等人18日質詢時，建議市府未雨綢繆，比照台中公園、中正公園模式，規劃開挖興建地下式停車場，以增加當地停車供給數量。

交通局長葉昭甫強調，將納入後續火車站周邊停車空間一併研議。

台中市議會18日進行市政總質詢，市議員邱素貞、謝明源、陳淑華、蕭隆澤等人關心停車空間不足問題，希望增加停車空間。

邱素貞表示，根據台中市政府民政局統計，至今年5月止，台中市總人口數有281萬6494人；汽機車數量，依公路總局統計資料，台中市至今年5月止，機動車輛登記數有284萬4700輛，其中，汽車110萬8958、機車173萬5742，換句話說，台中市每人平均至少擁有1輛的機動車輛。

邱素貞說，最近接獲駕駛人陳情，抱怨民權路，自五權路至中華路段，原本規劃有汽車停車格，卻改為機車停車格，讓汽車駕駛人相當傻眼。市民大嘆停車不易，抱怨汽車違停遭拖吊頻繁，荷包嚴重失血。

邱素貞認為，市府不應任意將汽車格改為機車格，或是將機車格改為汽車格，市府應想辦法解決停車不足問題，而不是放任機動車輛所有人自己想辦法，造成騎士與駕駛人雙方對立。

因應今年8月東區大智路開通後，將接連台中車站前後站，串連東區重大建設，包括秀泰影城站前店、大魯閣新時代購物中心，以及日本三井集團將在台糖湖濱生態園區開設大型購物中心等開發。

邱素貞建議比照台中公園、中正公園開發地下停車場方式，自台糖湖濱生態池一帶，開挖地下式停車場，連結干城地區，以增加當地停車位的供給數量，滿足當地停車空間需求。

市長盧秀燕表示，現代化都市，停車問題相當重要，市府積極配套包括興建停車場，強化大眾運輸系統，今年捷運綠線會趕工完成，由於台中市目前債台高築，關鍵在籌措財源才能順利解決。

交通局長葉昭甫指出，台中市停車格區分路外與路邊停車格，路外部分，公有加上私有約有13、14萬格，路邊停車格收費與不收費部分約13、14萬格。相較汽機車數量，台中市停車空間還需要再努力，不過台中市在近1年期間新增8千多格汽車與1萬格的機車格，將陸續盤點各空間，到底有無機會再增設停車格。

至於民權路，自五權路至中華路段，原本規劃有汽車停車格，改為機車停車格，是與台中教育大學校方協調配合，滿足學生需求。

(中時 )