上市營建股寶徠建設（1805）今（18）日召開股東會，並進行董事改建。今年寶徠董事會成員首次出現「新面孔」，「鎢鋼大王」廖萬隆的公子廖俞鑫，首度進入董事會，當選董事，為英國牛津大學碩士，現任春保鎢鋼集團執行董事。

今天早上寶徠股東會，承認108年度財務報表，年度合併營收1.27億元，較107年度成長59.21％，稅後淨損0.73億元，每股虧損0.91元。今年寶徠建設重點，是計畫推出台北市敦北的總銷22億元寶徠+璞園雙品牌首發案。

寶徠表示，去年度「青埔寶徠花園」住宅全數完銷；「康橋旭」在自住及置產需求客增多狀況下，銷售持續升溫。

信義區松勇路的「信義案」，已於109年3月動工興建，預計112年完工，目前正評估是否進行預售。

鄰近中山北路、民權東路口的「永靜公園案」，已完成都更整合，目前進行都更事業計劃核備程序中。

在新建案方面，寶徠與璞園第一個共同投資興建的「雙品牌」建案，將於109年底正式推出，基地位於敦化北路145巷；面積340坪；預估總銷金額約22億元。

今股東會亦辦理董事屆期改選，本次改選，選出9位董事，其中有2位新成員，第1位為廖俞鑫董事，為「鎢鋼大王」廖萬隆的公子；英國牛津大學碩士；現任春保鎢鋼集團執行董事。第2位為郭雨新董事，南加州大學電機碩士，現任大億集團董事。寶徠期望借重二位新任董事的長才，增加公司未來發展動能。

(工商 )