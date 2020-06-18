洪藜恩與徐新洋聯手主持《誰是撲克王》，19日在東風衛視播出，製作單位特別和台灣華人德州撲克俱樂部合作，節目包含多元的撲克相關內容，總獎金高達50萬，每集除邀請明星嘉賓前來踢館，還找來專業撲克高手前來挑戰。首集邀來徐乃麟、蘿莉塔以及撲克神級好手Didi、瑞瑞、朱朱來挑戰，徐乃麟幽默表示：「打牌是百無禁忌，只要不要有人在現場喝舒跑就好。」現場一陣笑聲。

徐新洋因有十幾年打德州撲克的經驗，下場擔任PK戰的魔王關主，比賽開始前，他很大力拍老爸徐乃麟的肩膀說：「我要和老爸一較高下。」徐乃麟馬上回瞪徐新洋說：「你把我運氣都拍背了！」徐新洋還不知死活回說：「我是故意的。」父子檔場上廝殺，徐乃麟承認牌桌上無親情。節目參賽者彼此勾心鬥角，徐乃麟直接對朱朱說：「我發現你印堂發黑。」洪藜恩聞言分析：「玩德州撲克其實就是打心理戰。」

洪藜恩（左）、徐新洋攜手主持《誰是撲克王》。（東風衛視提供）

而徐乃麟也不忘提供打牌技巧給觀眾，「任何棋牌，不管是象棋、圍棋各方面都不能夠得意忘形，機會比較好的時候，更要小心翼翼，絕對不能讓每一個破綻出來，尤其像玩德州撲克，那種隱藏的喜悅或焦慮是完全不能喜形於色」。蘿莉塔非常認同他的論點。

(中時 )