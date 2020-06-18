台灣大(3045)今(18)日股東會，董事長蔡明忠會後受訪表示，電信業搶著開台5G主要是面子之爭，但其實裡子、面子都重要。另外，台灣大身為亞太電股東，是否會參加亞太電的增資，蔡明忠回應，「這不能說」!

蔡明忠表示，電信業搶著開台5G主要是面子之爭，所以不能等到所有東西都成熟才開台，但其實裡子、面子都重要，所以應該大家都是先爭面子，裡子還是要拚一下。

蔡明忠表示，台灣大是三雄最後拿到特許執照，在特許執照的申請，比另外兩家遲了點，主要是為未來共譜保留機會，故在資安審查上比較嚴。

談到和亞太電的合作，蔡明忠表示，不單單是亞太電，其他電信業者合作都是選項，才能將頻譜的資源發揮最大效應，讓台灣在有限資源下做出最大效應，這方面自己做不來，必須結合其他人力量也不為過，當然也包括其他兩雄，所以面子之爭流於口舌也不需要，但大家互相在言語上叫陣是很好。

由於台灣大也是亞太電股東之一，接下來是否會參加亞太電剩餘50億元的增資，蔡明忠回應，「這不能說」。

此外，蔡明忠也談到，5G都要開台了，但目前3G卻還有4個網路，尤其最近每天38度高溫，但很奇怪大家都沒討論電的問題，「這對現在政府推動綠電視很大的挑戰」，電信業常常被講是耗能產業，「想想這些基地台，在高溫下還要開冷氣伺候它」，他也進一步說，現在都不是應用在Data，而是運用在語音，大家打電話現在很多都不是用傳統方式，而是用通訊軟體，時代都走到這裡，必須配合能源政策，故呼籲主管機管可以重視3G共用平台，這個政策刻不容緩。

(時報資訊)