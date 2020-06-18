晶華（2707）國際酒店集團今（18）日召開股東常會，對於股東提問，新冠肺炎疫情是否改變「輕資產」模式經營策略，董事長潘思亮表示，集團輕、重資產模式都經營過，但經營飯店首重經營能力及品牌力，認為長期而言輕資產模式仍較穩當。

潘思亮表示，集團過去在東帝士集團主導期間，曾採取重資產模式經營，資本額一度超過40億元，但隨後因陷入嚴重的經營危機才轉向輕資產發展。他表示，晶華2種營運模式都做過、認為都可行，但認為長期而言採輕資產模式仍較穩當。

潘思亮認為，經營飯店首重經營能力及品牌力，並指出包括萬豪國際（Marriott International）等各大國際酒店集團，近期經營模式亦轉向著重品牌授權管理的輕資產經營模式，幾乎沒有擁有資產。

潘思亮表示，經營飯店最高的固定成本並非資產或租金，而在於人員、物料等經營費用。輕資產的營收來源主要為收取權利金和管理費，短期雖因疫情影響而下滑，但由於是委託管理其他業主的飯店，成本相對降低得多，不會因此有很大量的損失。

股東也提問，先前呼籲政府及房東調降租金，是否因此獲得減免？晶華集團財務長林明月表示，針對台北晶華的地上權費用，台北市政府提供半年期減半減免，加計台南晶英、太魯閣晶英等其他直營據點房東亦給予不等程度減免，合計半年節省近7千萬元支出。

(時報資訊)