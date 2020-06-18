為振興台灣疫後經濟，行政院將於下(7)月推出振興三倍券鼓勵民眾消費活絡經濟，觀光局也預計於7月1日推出安心旅遊補助，提供民眾自由行每房享1000元補助、團體旅遊則每人可享700元補助，鼓勵民眾於台灣地區旅遊消費，提振觀光經濟。台新金(2887)旗下台新銀除了積極響應政府以實際行動支持國旅，將各項績優員工獎勵旅遊活動調整為國內旅遊方案外，亦鼓勵全集團員工進行國內旅遊，以協助觀光產業復甦。此外，台新銀行亦率先響應觀光局旅遊補助政策，預計於6月20至30日的端午連假期間，推出國內飯店刷台新信用卡滿6800元即贈1000元旅遊金優惠(限量需登錄)，回饋率高達14.7%。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，國內疫情趨緩，即將到來的端午連假，民眾只要請3天最長可以休8天，已迫不及待玩一波，花東、墾丁、日月潭與宜蘭礁溪等度假勝地勢必成為此波旅遊熱點。台新銀行響應政府政策，針對國內飯店推出最高14.7%回饋，6月16日至7月15日民眾自由行搭高鐵、台鐵、指定租車及加油，筆筆消費享5%刷卡金回饋(限量登錄5000名，回饋上限150元)。

民眾於本(6)月30日前於指定訂房網訂房享現折12%優惠；自由行必備的雙鐵、租車及加油需求亦享優惠，本月16日起筆筆消費享5%回饋。若民眾參加雄獅、可樂、易遊網等指定行程最優享10%回饋，滿額再享好禮。此外，民眾於7月31日前至旅行社、航空、指定三大訂房網或於國內飯店消費滿8800元起再贈FlyGo質感灰收納三件組乙份、繽紛動物行李箱或市值5480元韓國進口雙鍋組。

對於偏好團旅出遊的民眾，黃天麟進一步表示，台新也特地與5大知名旅行社合作，提供高鐵假期、暑假必去澎湖花火節及訂房最優10%回饋，滿額再送限量好禮，強烈建議民眾要同時運用政府觀光局安心旅遊補助及銀行刷卡優惠，可享輕鬆消費安心出遊趣。

(時報資訊)