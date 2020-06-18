寶徠(1805)今日舉行股東會，承認108年度財務報表，並順利改選董事，此次改選，共選出9位董事，其中有2位新成員，第1位為廖俞鑫董事，鎢鋼大王廖萬隆的公子；英國牛津大學碩士；現任春保鎢鋼集團執行董事。第2位為郭雨新董事，南加州大學電機碩士，現任大億集團董事。寶徠期望借重二位新任董事的長才，增加公司未來發展動能。

寶徠表示，因應市場的回溫，未來將加大推案力度。此外，近期商辦及廠辦市場需求持續增高，寶徠看好並積極評估跨足廠辦及商辦個案，正與合作方洽談合作方案中。

在新建案方面，寶徠與璞園第一個共同投資興建的「雙品牌」建案，將於109年底正式推出，基地位於敦化北路145巷；面積340坪；預估總銷金額約22億元。

寶徠108年度「青埔寶徠花園」住宅全數完銷；「康橋旭」在自住及置產需求客增多狀況下，銷售持續升溫。位於信義區松勇路的「信義案」已於109年3月份動工興建，預計112年完工，目前正評估是否進行預售；鄰近中山北路、民權東路口的「永靜公園案」，已完成都更整合，目前進行都更事業計劃核備程序中。

寶徠108年度合併營收1.27億元，較107年度成長59.21%，稅後淨損0.73億元，每股虧損0.91元。

(時報資訊)