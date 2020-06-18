5G即將於下月開台，電信獲利王台灣大(3045)董事長蔡明忠今表示，所有電信業者到現在4G投資都還沒回收，「未來要投入的資源還很多，想到晚上都睡不著」！

蔡明忠表示，這麼高的頻譜標金，所有電信業者到現在4G投資都還沒回收，又要面對龐大的5G頻譜，且接下來還要增加其他頻譜，且最重要的還是建設，未來還要投入多少資源不知道，電信設備日新月異，也會面臨不同頻譜之間的CA問題，和4G應該類似，他坦言，「未來要投入的資源還很多，想到晚上都睡不著」，如何在股東、消費者權益取得平衡，是很大的難題 ，未來不知道要投入多少，所以合理的資費落在哪，其實自己也不知道。

台灣低價吃到飽已成常態，面對即將到來的5G，蔡明忠開玩笑說，「當然最希望可以3399元，但台灣現在1399元似乎已經是天花板」，不想看到和過去4G資費一樣混亂的狀況，自己不是產業領導者，很希望領導者要維持市場秩序，這樣才是真的可以帶動5G和產業發展。

蔡明忠表示，若以1399元吃到飽來說，台灣就比韓國低，台灣4G就是全球最便宜，5G恐再當資費最低領頭羊，小小的台灣就有五家業者，故競爭之下該狀況是必然，他也說：「市場可以容下幾個Player，五家確實很擠」。

(時報資訊)