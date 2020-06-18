由於北京爆發第二波疫情，本周進行封城，永大(1507)董事長許作名指出，永大天津工廠供應華北地區新梯，若封城超過一個月以上，才會對出貨造成影響，但大北京銷量也僅占永大大陸地區出貨的5％，影響不會太大。

永大華北地區都由天津廠支應，由於應急響應級別調升到第二級，北京進行封城，許作名指出，短期還不會有影響，封城一個月後才會造成衝擊。華北地區銷量占大陸市場25％，大北京地區屬於華北地區，銷量則占整個大陸市場5％，影響有限。

許作名樂觀看待今年大陸市場，雖然第一波疫情使得整個大陸市場2月到4月影響很大，除了新梯外，維修保養業務也受到衝擊，但5月起銷售量大幅攀升，5月大陸出貨量達到1350台，優於原先1200台預期，6月持續衝刺銷量，預估可以上看1450台。

他指出，大陸房地產市場估計2020年比2019年持平甚至成長，電梯跟著房地產走，5、6月總量衝刺很快，真的是報復性反彈。另一方面，2018年大陸政府倡導舊小區改造加裝電梯，2020年兩會重提該項政策，並且祭出政府補貼，每台電梯補助8～20萬人民幣，許作名估計今年開始發酵，估計一年需求量5到6萬台，並可望延續10年。

台灣部分，疫情影響不大，頂多2月影響到3月上旬，台灣房子銷售量從4月後「不得了」，許作名認為，可能貨幣寬鬆、台商回流及一些香港資金外流等因素，也讓台灣新梯成長比預期佳。

整體而言，永大大陸今年上半年小虧，但下半年需求強勁，全年訂單、出貨、工程收入都會比去年好，大陸今年有望損平；台灣房地產表現不錯，會優於預期，永大今年會表現不錯。對於大股東日立今天對股利案投下贊成票，許作名表示，大股東之前對疫情不明朗有點擔心，希望保留一些現金，樂見股利通過，能分配股息，股東都會很高興。

(時報資訊)