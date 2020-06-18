近期「硬」科技投資概念受到關注，而長期歷史資料顯示，「費城半導體指數」所涵蓋的半導體產業，其實才是最強硬科技指數，近10年總報酬率高達566%，無論5G晶片、物聯網、高速運算晶片等等，都是費半指數所具備的題材；而國內也有一檔ETF，代號00830，追蹤的便是費城半導體指數。

SEMI(國際半導體產業協會)在6月上旬公布最新「全球晶圓廠預測報告」，其中顯示，2021年全球晶圓廠設備支出金額由先前預估的657億美元上修至677億美元，年增率達24%，創下歷史新高紀錄。其中，以記憶體廠、先進邏輯製程和晶圓代工廠設備支出金額分居前二位，分別為300億美元及290億美元，顯示數位轉型和通訊的需求，在後疫情時期仍推動半導體產業成長，也讓半導體「硬」科技成為科技股中的焦點。

國泰投信ETF團隊經理人游日傑表示，隨著物聯網、5G、人工智慧及雲端運算等新科技應用持續趨勢成長，科技產業最上游的半導體最為受惠，此外，全球晶圓代工龍頭台積電日前召開股東會，董事長劉德音表示，雖然大環境逆風，但台積電(2330)今年全年營運展望及資本支出不變，資本支出預計150億至160億美元，將再創新高，對半導體產業前景看法可謂樂觀。

隨著疫情逐步獲得控制、經濟重啟過後，半導體相關企業獲利成長動能可望轉強，且5G環境逐步開展下，費半指數成份股之中，高通、博通所生產的5G通訊晶片、泰瑞達所生產的SoC晶片、Qorvo的主力商品無線射頻(RF)晶片等，都是5G產業鏈中毛利率最高的硬體設備，關注5G硬體商機的投資人，其實可直接鎖定市場上已發行的「國泰費城半導體」(00830)ETF，透過券商下單，就可以快速掌握真正最強「硬」科技商機，投資大趨勢不漏勾。

(時報資訊)