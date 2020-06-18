韓國瑜子弟兵、前高市民政局長曹桓榮18日上午突然到高市選委會領表，宣布尊重國民黨徵召制度、爭取市長補選提名；他特別強調市政延續，對於認真服務的市府團隊竟無法延續感到不捨，他希望以在地青年的身分，與市民持續對話，「讓『高雄要更好』成為高雄最大公約數」。

中央選委會公告，高雄市長補選從16日起開始領表，曹桓榮18日上午11時在幾位助理陪同下，現身高市選委會領表，並接受媒體聯訪後，獨自開車離去。

曹桓榮表示，民主社會，大家都能夠表達立場跟心聲，他認為國民黨必須要有更多的人出來面對與承擔，目前也看到黨內有很多同志都願意站出來表態，這是一個很好的現象，他過去有機會跟著韓市府團隊一年多，也相信自己符合在地年輕、有經驗的社會期待，若有機會獲得黨內提名，他一定會秉持過去走遍高雄市38區的腳步，重新找回市民的信任。

他說，決定參加補選，事前並未跟韓前市長商量過，只與家人談過，並獲得太太支持。他強調，韓國瑜這一年半以來為高雄市的付出，相信大家都有感受到，他內心對於這樣認真服務的團隊，沒有辦法延續服務是相當不捨的，尤其很多人提到，市府只會做路平、燈亮、水溝通，但他要告訴大家，過去20年做不到的部分，韓市府團隊把它變成了市政的亮點，而且市民的小事就是市府的大事。

曹桓榮特別以台語強調，「阮都是做代誌的團隊，大家都在高雄做工，要再次爭取為高雄做工的機會」，他會一步一腳印，爭取市民的認同，讓「高雄要更好」成為高雄最大公約數。

曹桓榮表示，這次來領表。其實也希望黨中央多方徵詢選出一個最適合高雄的人選，能夠團結大家贏回高雄，而且要爭取市民的認同，最重要是能跟市民重新對話，找回國民黨為市民服務的信心。他身為國民黨員，一定支持黨最後決定的人選，也相信黨有智慧選出最適合高雄市發展的人。

媒體問他，韓國瑜被高票罷免，是否擔心這次出來會被貼上「韓家軍」標籤？曹桓榮認為，並不存在什麼家軍，大家都是高雄市的鄉親，而且他從出生就學、就業到現在，都沒有離開過高雄，他身為高雄的年輕一輩，必須找回做事的初衷，贏回市民的信心。

(中時 )