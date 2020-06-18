陸股走勢分化，截至上午收盤，滬指報2936.88點，漲0.03％；深成指報11,457.50點，漲0.32％；創指報2254.77點，跌0.41％。

從盤面上看，鋼鐵、煤炭加工開採、消費電子板塊居板塊漲幅榜前列，醫療器械、國防軍工、生物疫苗板塊居板塊跌幅榜前列。

(工商 )

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