台灣大(3045)18日舉行股東會，董事長蔡明忠在股東會後公開宣示，台灣大會變成台灣本土第一的OTT。

台灣大股東會通過修改公司章程增加營業項目，蔡明忠說，主要原因是，台灣大將朝影視上游產業發展，修正條文後，影片才能報名參加影展，加上參加政府標案，且都是物聯網( IoT)標案，因此，必須調整公司章程增加營業項目。台灣大掛名出名的「誰是被害者」，另最近催淚的「做工的人」則是台灣大與凱擘共同投資， 未來台灣大布局匯流產業，對內容產業將有所涉烈， 這是為何增列營業項目的原因。

另外，台灣大與國際像ＨＢＯ 、Netflix的合作未來也會加強。蔡明忠強調，台灣大旗下Myvedio的目標，「我在這裡宣示，會變成台灣本土第一的OTT」。

至於台灣大布局海外市場方面，蔡明忠說，我們一直在講，從總經理林之晨上任以後，台灣大大概能想到的就是東南亞，加上APPWorks現在新的fund也都朝向東南亞，東協國家有這麼龐大的年輕人口，當然我們不太可能到那些市場去成為電信特許業者，但是台灣大在台灣發展的匯流、跟電信業跟電子商務等的經驗，說不定到東南亞去，有些業者是可以跟台灣大借鏡的，把經驗跟東南亞地區的電信相關的匯流產業做合作。 momo現在在泰國也有佈局。

(工商 )