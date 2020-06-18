雲林虎尾惠來公墓起掘許多無主骨骸，以麻布袋裝著。（許素惠攝）

雲林虎尾惠來公墓起掘許多無主骨骸，部分已完成入甕安奉。（許素惠攝）

雲林虎尾惠來公墓起掘許多無主骨骸，虎尾鎮長丁學忠發起勸募骨灰甕，共募得千餘個。（許素惠攝）

雲林虎尾惠來公墓起掘許多無主骨骸，虎尾鎮殯葬所特地闢建無主堂供奉。（許素惠攝）

雲林虎尾鎮惠來公墓起掘出上千具無主骨駭，從幾年到數十年都有，其中有的甚至已深埋百年，始終等不到後代撿骨供奉，虎尾鎮公所為替孤魂找歸宿，勸募骨灰甕，虎尾天后宮聖慈壇慈善會熱烈響應，共募集了千餘個花崗石骨灰甕，逐一入甕後將舉行法會秉知眾先人並安奉。

虎尾天后宮聖慈壇慈善會理事長吳家玲等人，上午將1074個黑色花崗石骨灰甕送到虎尾殯葬所無主堂，該堂安奉的都是無人認領的無主骨駭，虎尾鎮代表會正、副主席林嘉弘、陳樹泉、雲林縣議員黃美瑤等人前來關心。

鎮長丁學忠指出，殯葬所無主堂內有很多無主遺骸，因數量太多都以麻布袋裝，華人講求入土為安，這些遺駭多年來曲身等待，卻始終無人認領，所以發起勸募骨灰甕活動，希望這些無主骨駭能入罈被有尊嚴的安奉，魂魄有圓滿歸宿。

虎尾殯葬所長陳瑞宗說，該所截至目前共挖掘出3000餘具無主骨駭，泰半年代久遠，第一階段已完成約2000具入甕處理，這次再將剩餘的千餘具入罈，便能告一段落，未來繼續整理公墓地時會再起掘，希望善心人士捐骨灰甕做功德。

(中時 )