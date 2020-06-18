中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓及西南風沉降影響，今(18)日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市地區為橙色燈號，也可能連續出現36度高溫。防疫大解封後，從事戶外活動的民眾又變多了，熱傷害恐再度回流，尤其6大高危險族群更要注意。

中央氣象局針對7縣市發布高溫資訊。(圖/氣象局)

根據氣象局最新資訊，除了花蓮及台北最熱，今天包括台東縣地區、新北市盆地、南投縣、高雄市、宜蘭縣近山區或河谷都是高溫黃色燈號，氣象局代理局長鄭明典表示，台灣在梅雨季後就進入高溫季節，溫度主要受海風調節，如果風向剛好跟海風相反或是有焚風，最容易出現局部高溫。

前陣子因為疫情，大家比較少到戶外活動，但疫情趨緩後，加上天氣晴朗，現在出遊的人越來越多人，根據統計，台灣每年6至7月是熱傷害的就醫高峰，其中又以熱衰竭為主，熱衰竭的6大高危險群，包括嬰幼童、65歲以上長者、慢性病患、服用特定藥物、運動員、戶外工作或在密閉空間工作者。

《TVBS》報導，台大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇指出，長期暴露在高溫、高濕的環境下，容易產生頭暈、噁心、嘔吐等症狀，最簡單的散熱法，就是在身上灑一些冷水或冰水、吹一下風扇，往陰涼的地方移動；就算不曬太陽，在高溫濕熱、排汗不良的環境下，還是有可能會中暑，建議多補充水分、做好防曬，才能避免熱傷害。

(中時電子報)