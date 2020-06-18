大陸鋼琴家郎朗與小12歲嫩妻吉娜愛麗絲（Gina Alice）新婚1年依舊甜蜜，小倆口也登上夫妻實境秀《妻子的浪漫旅行》大放閃光，吉娜愛麗絲也在節目上，換上薄紗泳裝化身成美人魚，傲人上圍、蠻腰全都露。

吉娜愛麗絲扮美人魚毫無違和感。（圖／取材自新浪綜藝微博）

吉娜愛麗絲跟著節目到三亞旅行，她到海邊換上美人魚泳裝，只見吉娜愛麗絲身穿籃紫色漸層薄紗，搭配她白嫩蠻腰與傲人上圍，吉娜愛麗絲趴在沙灘上宛如美人魚，辣照一曝光也獲得網友狂讚：「身材真的好好 胸大腰细」、「吉娜真的是人間尤物」。

其實吉娜在旅行途中，不免思念老公郎朗，就當團長謝娜念出郎朗寫給吉娜的信時，謝娜開口說：「我是吉娜的丈夫郎朗」，吉娜愛麗絲原本露出靦腆笑容、害羞地用手遮臉，不料她下秒卻哭了。

原來是吉娜愛麗絲因為太想郎朗，才讓她一聽到謝娜的朗讀就淚崩，而郎朗在攝影棚看到老婆流淚，他眼裡也跟著泛淚光，小倆口夫妻情深更是感動一票網友。

(中時電子報)