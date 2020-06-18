2020新力旺企業女子壘球聯賽上半季冠軍周末出爐！新力旺旺獅隊與福添福嘉南鷹戰績同為10勝4負，並列第一，新世紀黃蜂隊9勝5負緊追在後，20、21日三隊纏門，精彩可期。而改變賽制後誰能登上企業女壘聯賽史上第1個上半季冠軍？周末台中萬壽公園棒球場見真章。

周末（20日）上午9時起要接連進行3場比賽：凱撒勇士迎戰新力旺旺獅、福添福嘉南鷹vs.新世紀黃蜂、臺北臺產vs.凱撒勇士。周日（21日）上午9時起則由新世紀黃蜂vs.新力旺旺獅、福添福嘉南鷹vs.臺北臺產。

企業女壘聯賽上半季冠軍將由黃蜂、旺獅、嘉南鷹等3隊產生。（資料照／中華壘協提供、廖德修台北傳真）

2020新力旺企業女子壘球聯賽的賽制與往年不同，將產生上、下半季冠軍；年度勝率第3的球隊，再與勝率較低的季冠軍進行5戰3勝制挑戰賽。而挑戰賽的勝隊將和勝率較高的季冠軍，進行7戰4勝制的總冠軍賽。

大會規定上半季所有賽程結束，若球隊戰績相同，先比較勝負關係、再比相關失分，若仍然難分高下，將會在週日第2場比賽之後加賽，來決定上半季冠軍誰屬。

為了迎接上半季冠軍，大會也在現場準備抽獎活動回饋球迷，只要到場索取抽獎券、寫上喜愛的隊伍，投入抽獎箱，就有機會獲得Airpods、運動背包、腰包或限量束口袋等精美好禮。入場觀眾也能獲得企業女壘專屬涼感巾，送完為止。

(中時 )