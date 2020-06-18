北市規畫將YouBike 1.0汰換為YouBike 2.0，然而兩代YouBike系統並不相容，新北不跟進設置YouBike 2.0，並將自行開發新系統，許多民眾擔心說YouBike系統不同，雙北未來借還車會有問題；侯友宜回應，雙北採取共同合作的方式，就算系統不相容也一定在中間替代方式。

侯友宜說，雙北的腳踏車一定會採取合作方式，就算系統不相容，也一定會有替代方式，讓使用YouBike 1.0或是2.0的方式上，能夠有一個轉圜的空間，讓雙北騎自行車的好朋友順利的轉換，所以請大家放心，我們會做好準備，也會做好評估。

面對台北市將續約YouBike 2.0，新北市是否續約，或建立自己系統？侯友宜表示，目前新北市與YouBike業者了解中，因為升級到2.0，新北必須花費很大預算，更重要YouBike 1.0跟2.0的升級，到底能不能更加符合我們的需求，或是有更新的方式來替代，我們都會謹慎的評估。

(中時 )