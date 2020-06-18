民進黨新北市議員張志豪16日在議會質詢市府未掌握蔡英文總統、行政院長蘇貞昌行程，遭網友在臉書留言「你的大腿要保好」，張志豪認為受到人身攻擊向新北市刑大報案，警方今（18日）約談張姓男子到案，正進一步偵辦中。

據悉，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌16日下午將前往新北市九份老街視察。對此，新北市長侯友宜表示，「看報紙才知道！」張志豪以此事在議會中質詢，認為市府編列132萬輿情預算，卻不知總統來新北。

張姓男子因此在臉書中留言「你的大腿要保好」，張志豪認為遭受到人身攻擊向新北市刑大報案。張志豪指出，相當遺憾、失望，議員本於職責、理性問政、監督市政，公開給人民檢驗，這樣的恐嚇已經涉及到人身威脅。

張志豪說，自己是兩個小孩的爸爸，第一時間看到這樣的恐嚇，立即委託辦公室主任向新北市刑大報案。警方今（18日）約談張姓男子到案，張嫌辯稱，是要打「你的大腿要抱好」，不小心打錯字變成「你的大腿要保好」。案由警方偵辦中。

(中時電子報)