立法院在去年三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，但未料未準用民法「姻親」，導致同性婚姻當事人與對方血親沒有姻親關係，連帶使遭騷擾、攻擊時未能適用「家庭暴力防治法」、申請保護令，勵馨基金會今天呼籲，應盡速修正法令，讓同志的姻親也納入家庭暴力防治法的協助。

據勵馨基金會多元歧視性別暴力防治中心統計，去年共收到45案，包括多元性別者31位、非多元性別者14位，共服務2142人次，多元歧視性別暴力防治中心專員陳鶴勳表示，其中有個案原本居住在高雄，後來與同志伴侶赴台北結婚，未料一方遭另一方父母嚴重反對，甚至以電話騷擾、威脅等言語不斷出現，因而向多元歧視中心求助。

但未料現行家庭暴力防治法中僅明定，要是現有或曾有同居關係、家長家屬或家屬間關係者，才可以使用家庭暴力防治法申請保護令，但該家長並未與同志伴侶同住，陳鶴勳說，目前也僅能透過不斷的輔導雙方。

立委王婉諭說，實務上有同性婚姻當事人遭受配偶的父母暴力對待，但卻因法制面的疏漏，無法受到保護，若其中一方的父母抱持著不理解的態度，進而發生威脅、騷擾子女或其配偶的行為，國家應有義務提供保護令介入的機制，後續將研修正司法院釋字第七四八號解釋施行法、家庭暴力防治法，完備同性婚姻配偶的權利。

(中時 )