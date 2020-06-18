美國務卿龐培歐（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪於夏威夷會面結束，據聞雙方談及台灣議題。我外交部發言人歐江安表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，並與美方保持多元順暢的溝通管道。

中國大陸外交部發言人趙立堅回應記者表示，楊潔篪在對話中闡明瞭中方對發展中美關係的基本態度以及在台灣、涉港、涉疆等重要敏感問題上的立場。在台灣問題上，楊潔篪重申，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方捍衛自身核心利益的決心和意志堅定不移。中方要求美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題。

我外交部發言人歐江安表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，並與美方保持多元順暢的溝通管道。此次美國務卿龐培歐與中共中央政治局委員楊潔篪於夏威夷會面，我們一如以往，事前瞭解相關情形，並循例請美方向我簡報。

歐江安指出，台美關係緊密友好，川普政府上任後，美方已多次重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾。國務卿龐培歐等美國政府高層也一再公開稱許台灣是可靠的夥伴，民主成功的故事，以及世界上良善的力量，充分反映美國對台灣一貫堅定支持與台美日益緊密的全球合作夥伴關係。未來外交部將秉持互信及互惠的原則，持續穩健深化台美在各領域及各層級的密切合作與交流。

(中時 )