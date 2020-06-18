自從北京疫情再起之後，有物流、快遞再度暫停了在北京部分地區的服務。據《北京日報》報導，目前有部分快遞企業已經暫停往丰台區發貨，也有快遞企業只是無法發往花鄉地區；而在電商平台中，一些賣家以快遞時效無法保證為由暫停往北京發貨。

一名住在北京丰台區的民眾表示，接到店商電話，表示快遞已經無法進入丰台區，需要買家進行退貨；該民眾表示，「賣家說合作的中通、百世都停發丰台區了，我就只好改成了海淀的公司地址」，他說，所住的區域目前屬於中風險地區，社區進行了封閉式管理，目前需要到社區門口取快遞。

《北京日報》報導，有記者去電申通花鄉網點得知，目前該網點無法正常派送快遞，工作人員表示，建議現在最好不要往高風險地區寄快遞，「15日已經通知停派了，如果到轉運中心，貨也會退回去。」

順豐新發地網點則表示，由於新發地周邊封閉社區進行管理，已經無法正常收發件。某順豐網點人員表示，因為民眾下不了訂單，去了也拿不了東西，也沒辦法往那邊送；工作人員還表示，可以正常收寄，但由於社區封閉式管理，需要到社區門口才能取貨。

不過，也有民眾表示，雖為未住在中高風險地區，但收件依然受到影響，有民眾表示，丰台區沒辦法送可以理解，但自己住的是朝陽區，怎麼也被退貨？該民眾表示，快遞最後給的答覆是，「北京不能發，時限保證不了。」

總的來說，隨著北京疫情再起，不管是不是在高風險地區，當地民眾生活勢必受到影響，對於疫情的恐懼也在蔓延，若當地民眾要回歸正常生活，恐怕還要些時日。

(旺報 )