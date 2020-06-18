三商控股（2905）2019年獲利創新高，18日股東常會通過配股、配利2元，配息創近年新高；受惠相關企業壽險、零售、餐飲等三大金雞母獲利持續增長挹注下，歸屬母公司近35億元、翻倍成長，創歷史新高，EPS達4.48元，股東會承認配發現金股利1元、股票股利1元。

儘管新冠肺炎疫情衝擊，但包括壽險、餐飲與民生零售均因減少出門，括及外送等商機擴大，以至今年首季歸屬母公司獲利3.91億元、較去年同期翻倍成長，EPS為0.50元優於去年同期0.20元，估計今年全球經濟環境衝擊，總體獲利仍有望創史上新高。

三商控股旗下除了壽險是最大金雞母，在民生零售與餐飲等均大有斬獲；其中旗下轉投資美廉社、三商餐飲、全家福鞋店等均在去年獲利成長，又以三商餐飲包括拿坡里披薩與炸雞、三商巧福、福勝亭等9大品牌在去年與 Uber Eats合作外送後，今年首季業績至少有一成成長。

此外，三商餐飲去年起承租三商美邦人壽位於桃園大園物流中心預計將作為中央廚房，為未來發展新餐飲品牌與物料發配基地 ；疫情讓消費者上門用餐減少，但外送大增，也使得中央廚房規劃派上用場；三商餐飲目前積極強化線上預訂外食，拿坡里披薩熱銷的炸雞也陸續開出炸雞店外店，三商巧福亦開出「智能店」；三商餐飲品牌包括三商巧福、拿坡里等六、七個品牌，全台已逾300家店，加上零售的美廉社、全家福鞋店與台日合資藥妝連鎖三友藥妝等至2019年底計1366家，新開店達66家，今年目標開逾1400家。

(工商 )