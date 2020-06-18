高林（2906）實業上午股東常會，通過配發現金股利0.3元，高林去年併購新的時尚事業「美之心」，在高客單業績挹注下，時尚業務大增近25%，今年雖有疫情干擾，但包括生醫、時尚業務均有擴展計畫前提下，有望獲利續增。

高林實業108年度合併營業收入72.25億元較去年同期69.36億元增加4.2%，淨利1.84億元較去年同期1.65億元增加11.5%，歸屬於母公司稅後淨利6289萬元較去年同期3612萬元增加74.1%，每股稅後盈餘0.3元、配發現金股利每股0.3元。

高林指出，去年貿易業務方面，雖因美中貿易戰導致客戶下單保守，但加拿大轉投資事業Quality Craft Limited 品牌效益挹注美國境內營收，貿易業務合併營收為新台幣31.17億元，較去年同期減少1.0%；而時尚業務方面，鑒於現有服飾品牌面臨激烈競爭與網購衝擊，去年1月取得美之心國際67.7%之股權以開拓精品客層並將經營觸角延伸至服飾以外的時尚領域，時尚業務合併營收為8.62億元，較去年增加24.7%。

而在生醫業務方面，杏昌生技繼續保持核心產品與既有通路競爭優勢，業績穩定成長，生醫業務合併營收為32.44億元，較去年增加4.7%。

(工商 )