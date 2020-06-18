全球工控記憶體領導品牌宇瞻科技（8271）繼日前發表專利抗硫化伺服器記憶體後，乘勝追擊推出DDR4工規寬溫伺服器記憶體，持續提升伺服器記憶體的環境抵禦力。

宇瞻寬溫伺服器記憶體鎖定常面臨嚴苛高低溫環境挑戰的新興伺服器市場，如加固型戶外伺服器與邊緣系統（outdoor server and edge system）、高效能行動邊緣運算（mobile edge computing）、戶外電信設備如5G RAN應用、桿裝式伺服器等，全力協助客戶提升伺服器設備妥善率。

根據DIGITIMES Research分析，因既有雲端需求將增加，疫情也帶來線上服務需求，業者布建伺服器等基礎設施力道將增強；第二季全球伺服器出貨量可望季增15.8％。近年來AIoT興起，帶動戶外伺服器與邊緣系統臨近資料來源端部署，以提升傳輸、運算效率或節省頻寬；戶外型伺服器應用類型日趨多元，伺服器應用也不再僅限於運行於環控設備完善的室內機房。

常處於24小時不停機狀態的伺服器設備，運行時產生大量的廢熱，將造成伺服器內部長期處於高溫環境；一旦長期處於曝曬或極端溫度變化的室外環境，對於伺服器記憶體資料傳輸效能與穩定性造成的影響更加不容小覷，不僅可能造成關鍵資料遺失，嚴重時甚至將引發系統崩潰毀損問題。

宇瞻嚴選全工規等級用料，堅持使用原廠工規等級寬溫IC，以區別於市場常見之以商規等級IC篩選製成的次級品。搭配具高度耐插拔、抗環境腐蝕能力、鍍金厚度達30u的金手指設計，與耐高溫的暫存器（registers）和被動元件，大幅提升伺服器記憶體在極端溫度環境下長時間運行的穩定性與可靠度；並內建溫度感測器（thermal sensor）以即時監控記憶體溫度，有效預防且降低過熱風險。此外，宇瞻寬溫伺服器記憶體於出廠前100％通過嚴苛的高溫與長時間動態燒機測試，提早汰除具潛在早夭（early failure）問題的伺服器記憶體，以最高標準嚴格把關產品品質。

長期積累寬溫記憶體研發、製造、測試與眾多垂直市場應用客戶的使用經驗，宇瞻打造的寬溫伺服器記憶體不僅可符合戶外伺服器的環境抵禦力需求，也為室內高階伺服器應用市場如：資料中心、金融、醫療與國防等提供最高可靠度的選擇。宇瞻寬溫伺服器記體首波將包含4GB～16GB多種容量，最高支援速度達DDR4 2666 MT/s，並支援VLP矮板尺寸、抗硫化等加值防護技術。

(工商 )