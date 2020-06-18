澳洲5月失業率創下近20年新高，因新冠肺炎疫情導致經濟活動停擺，有將近25萬人失去工作，如此大規模的失業態勢，顯示就業市場的復甦步伐恐將緩慢。

根據澳洲統計局周四公布的數據，繼4月就業崩跌約60萬人後，澳洲5月就業數再大減22萬7,700人，遠超出市場預估的減少10萬人。

5月失業率飆升至7.1%，較4月的6.4%進一步攀升，並創下2001年10月來新高，但大致符合市場預估的7.0%。5月勞動參與率為62.9%，較4月的63.6%下滑。

最新公布的就業數據凸顯出這場大流行病造成的經濟損害，為了防疫而實施的限制措施，迫使企業自3月底起關門停業。

國際清算銀行牛津經濟學研究院（BIS Oxford Economics）首席經濟學家Sarah Hunter表示，近來招聘廣告回溫，顯示就業市場或許已在5月觸底，但如此規模的失業意味著就業市場要完全復甦可能需要數年時間。

澳洲正面臨近30年來第一次的經濟衰退，此前澳洲央行預估到6月失業率將升至10%，且直到2021年底失業率都將處於高點。為了緩解疫情與相關封鎖措施造成的經濟衝擊，該央行一舉將基準利率調降至歷史低點0.25%，為金融體系挹注資金活水，並收購政府公債以壓低企業借貸成本。

(時報資訊)