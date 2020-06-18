中壽(2823)加速數位創新腳步，進行產業價值鏈重整與變革，從商品研發、服務及業務等多元面向，積極運用大數據、AI人工智能，邁向智慧金融服務。繼業務人員全面配備行動投保APP，近期再推出行動投保2.0升級-行動照會回覆服務，讓客戶的投保從受理到核保旅程完全數位化、無紙化。

中壽自2015年推出行動投保，業務員透過行動投保的線上即時檢核與資料傳輸功能，大幅提升締結保險契約效率，除可取代紙本要保書外，更是高品質且快速的提供客戶投保服務。今年中壽進階推出行動照會回覆服務，持續強化業務團隊行動辦公室的效能，行動照會回覆服務打破傳統紙本回覆的時間與空間限制，只要透過網路隨時能收到公司推播照會通知，客戶更即時獲知核保狀況。

中壽2019年底獲金管會核准有關「行動投保辦理身分認證程序業務試辦」同意，試辦應用人臉辨識技術於投保流程中，於今年2月成為全台首家啟動「刷臉投保」的保險公司。這次透過「行動照會」讓業務員可使用iPad向客戶說明並填寫資料，若客戶有身分證明等核保文件需提供時，也可採拍照方式上傳影像。當客戶確認無誤且簽名後，透過電子傳輸至後台服務人員進行審核，業務人員透過APP可即時掌握核保狀況，有效提升服務效率。中壽的行動投保加入行動照會功能後，除了服務更加精準外，新契約至少可減少約2～3日往返。

(時報資訊)