疫情解封後，新北首場大型徵才活動18日登場，今年勞工局與經發局合作，除了熱門服務業，還有近6成科技製造業，一早就吸引許多青年學子前來諮詢，新北市長侯友宜說，畢業季到來，接下來將推出100場徵才活動，粗估可提供5萬個就業機會，盡快協助青年投入就業市場。

新北市勞工局指出，本次是新北解封以來最大規模徵才活動，參與廠商以科技製造業為主，提供軟體工程師、品管人員、作業員等工作機會。

知名餐飲業頂呱呱、米塔集團及雲雀國際，提供儲備幹部、內外場人員等職缺300個。另外包括生活工場、全家便利商店等展場零售業，也開出有260個兼職工作機會，提供給找暑期打工的同學或兼職需求的求職者，歡迎踴躍參加。

待遇部分，薪資待遇最佳的，為紡織成衣業亨昇國際企業的駐外廠長，月薪60K起跳；桓達科技工程師、關貿網路公司程式設計師，薪資可達40K以上；餐飲旅宿業鑫鼎王外場儲備幹部薪資為35K至40K。

為協助畢業生順利銜接職場，自7月1日起，勞工局針對應屆畢業青年推最高2萬元「職業訓練」補助及最高1萬5000元「初次尋職2.0」津貼，幫新鮮人培養技能與就業力。更多訊息，洽「新北市人力網」。

侯友宜說，最近政府公布4月全國失業率上升到4.03％，創7年同月新高，青年失業率也達到11.6％，新北市府7月起將推出青年職業訓練補助，提供畢業生參加各類職訓，另外初次尋職畢業2個月找不到工作，也會提供職涯諮商輔導，輔導期間也提供3次尋職津貼，最高補助1萬5000元。

侯友宜說，新北市拚防疫、拚振興，邀請政府與企業一起幫青年拚就業。

(中時 )