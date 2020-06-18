國境遲遲未開，連鎖飯店龍頭晶華今日召開股東常會，董事長潘思亮說出重話，直言「北市飯店停業恐怕越來越多」，但即便住房表現低迷，他為了保住員工生計也維持營業動能，台北晶華「不可能暫停住房業務」，但會尋求轉型之道。

潘思亮表示，雖然國旅需求回溫，但對仰賴國際客的觀光飯店仍是很傷，這波都會型飯店住房表現相當慘烈，台北晶華酒店是「一天當一個禮拜在用」，除積極採取各項開源節流措施及節省成本，以期將損害降至最低。

潘思亮坦言，依目前疫情的狀況，短期間尚難恢復正常營運，但會利用此非常時期，加強内部硬體更新，同時積極辦理國際觀光人才轉型培訓課程，提升同仁專業能力，以促進公司營運轉型升級，提高競爭力。

後續布局方面，潘思亮說，潘思亮表示，國旅需求持續升溫，北市之外的的徵才活動仍將如期舉辦，今年底台南捷絲旅的開幕計畫也不受影響。

潘思亮認為，這波疫情之下，愈國際化的飯店愈慘，雖然國旅起來了，但整體北市飯店住房率僅不到 20％，有些國際觀光飯店甚至低於 10％，台北晶華好一點，但這住房率也僅剩 20％，比起去年同期 80％ 是斷崖式衰退，也認為北市飯店將湧停業潮。

至於晶華如何因應，潘思亮說，能做的就是「都會區飯店衰退較同業小、郊區飯店成長的較同業多」，但他對台灣前景還是很有信心，尤其台商積極回流，加上疫情使優秀台灣人才回國，疫情反而對台灣是個利多，會讓台灣未來更好。

(中時 )