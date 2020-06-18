中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清今早在陸家嘴論壇上表示，各國已經出台的財政金融刺激措施，規模和力度之巨大，史無前例。在初期作用盛大，邊際效應逐步在遞減。目前來看，疫情還可能在一段較長時期內與我們的生活並行，我們知道不少國家和地區還在謀劃出台新的刺激措施，建議大家三思而後行，應當為今後預留一定的政策空間。中國十分珍惜常規狀態的貨幣財政政策，我們不會搞大水漫灌，更不會搞赤字貨幣化和負利率。

郭樹清還說，世界上沒有免費的午餐，怎麼能夠讓這麼多的中央銀行開動印鈔機去無限制的印發貨幣呢？早在2000多年前，無論中國還是歐洲，都已經有過政府濫鑄金屬錢幣，導致經濟社會危機的教訓。更不用說紙幣出現了以後，人類曾經遭受過的多次災難，金融業的人士不能不懂，開出空頭支票也必須付出代價。

郭樹清強調，國際社會要加強溝通協調，盡可能形成合力，增大正面效果，減少不利影響。首先大型經濟體應主動考慮自身政策的外溢效應，自覺平衡好內部影響。當今世界已高度一體化，制定和出臺政策要加強與其他國家的溝通協調，平滑外溢風險，共同維護國際社會整體利益。特別是美歐日等發達國家，對周邊和全球的欠發達國家影響很大。在以美元為主導的國際貨幣體系中，美聯儲一定程度上扮演了世界央行的角色，對全球經濟金融穩定發揮了重要作用。但在制定政策時過於內向，就有可能侵蝕全球金融穩定的基礎，也很可能會透支美元和美國的信用。

(中時 )