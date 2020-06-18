前國會助理李易諴被移送北檢複訊後，檢察官聲請羈押禁見。（本報資料照）

前國會助理涉嫌共諜案，檢調發現曾任立委助理的李易諴、陳惟仁及林雍達與大陸國安部對台情蒐人員接觸後，經由尋找五花八門可以交付對岸的「情資」，甚至連還沒有發布的機關新聞稿、國會聯絡人名單都被拿來「交作業」，由於李、陳確有交付行為，檢察官訊問後，將2人聲請羈押禁見，林雍達則以10萬元交保。

據了解，曾經擔任記者的李易諴，在雲林縣長張麗善第9屆立委期間擔任張的助理，常駐立院中興大樓的研究室，負責替張麗善處理陳情案件，同時處理媒體公關。

此外 ，陳惟仁曾擔任立委陳淑慧的助理；林雍達則前後擔任立委陳進丁及陳淑慧的助理，後來往返兩岸經商。

據指出，陳惟仁在廣東珠海與中共國安部人員取得接觸，隨即被轉介由對台情蒐單位跟進吸收，陳應允在台替國安部蒐集情資。經由陳惟仁牽線，與陳舊識的李易諴及林雍達共同投入情蒐行列，並向中共國安人員表示將發展網絡，需要提供工作經費。

據了解，陳等人多次尋找以往認識的媒體記者及國會助理，以敘舊、喝咖啡、請吃飯、給新聞內幕等理由邀約記者後，再開出「每月數萬元工作費」等條件，利誘記者定期取得採訪單位會議資料，再轉交由對岸「分析」，其中包括國會助理及媒體名單。

據悉，由於最初中共國安部對情資內容並未設限，所以包括部會機關還沒有在媒體刊出的新聞稿、機關新聞聯絡人名單等，都成了陳等交付中共的「情資」，不過，中共國安部過濾分析後認為這些情資沒有價值，因此指定情蒐有關「法輪功」在台活動、集會遊行申請及事後警方檢討報告等情資，並逐筆給付「獎金」。

調查局國安站監聽4年多，17日收網展開搜索約談，將包括陳惟仁等3名被告及10多名證人帶到新店青溪園區偵訊後，依違反《國安法》發展組織罪移送台北地檢署複訊。

(中時 )