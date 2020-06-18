◎補選震撼彈！韓親信曹桓榮將領表參選

高雄市長補選，民進黨毫無懸念由副閣揆陳其邁出馬，反觀藍營人選難產，黨中央已通過徵召辦法，這兩天就要決定人選，18日卻傳出，韓國瑜親信、前高市民政局長曹桓榮將於上午11時赴市選委會領表，打算爭取市長補選提名，與日前已正式表態的議員李雅靜、黃紹庭競爭。

◎孟加拉確診夫婦疫調說謊 依法開罰最高30萬

孟加拉確診夫妻13日搭機返台，經採檢後分別於14、15日確診，目前均在北部隔離治療，機上接觸者持續由疫調追蹤管理中。經疫調確認，2人入境後直接入住北部集中檢疫所，「並無返回台中」也無接觸親友；台中市衛生局指出，因個案疫調時有部分陳述不實情況，未能詳實提供資訊供主管機關調查，衛生局與中央討論後，決議依法開罰6至30萬元。

◎老翁砍殺92歲岳母 家暴殺人罪起訴

發生在5月19日的台北市松山區78歲翁姓男子持水果刀砍傷92歲岳母，造成岳母脖子、雙手多處刀傷，送醫急救後脫離險境，台北地檢署偵查後，18日依《家庭暴力防治法》殺人罪提起公訴。

◎與兒《誰是撲克王》廝殺 徐乃麟曝打牌禁忌

洪藜恩與徐新洋聯手主持《誰是撲克王》，19日在東風衛視播出，製作單位特別和台灣華人德州撲克俱樂部合作，節目包含多元的撲克相關內容，總獎金高達50萬，每集除邀請明星嘉賓前來踢館，還找來專業撲克高手前來挑戰。首集邀來徐乃麟、蘿莉塔以及撲克神級好手Didi、瑞瑞、朱朱來挑戰，徐乃麟幽默表示：「打牌是百無禁忌，只要不要有人在現場喝舒跑就好。」現場一陣笑聲。

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(中時電子報)