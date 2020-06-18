國民黨改革委員會明（19）日登場，前國民黨立委蔡正元今日在臉書直言，國民黨是「笨重無比的黨組織」，就像流水席餐會，「人多 龐大 嘴雜 老化 無用」。

蔡正元提到，全國黨代表國民黨有2046人、民進黨304人；中央委員國民黨210人、民進黨30人；而黨主席中央委員提名權，國民黨主席有105席提名權，民進黨則沒有。

中常委人數，國民黨有34人、民進黨10人；中央評議委員，國民黨沒有人搞得清楚人數，民進黨則有10人；副主席國民黨法定5人、民進黨法定0人；不必繳黨費的黨員人數，國民黨幾乎一半，且還有投票權，民進黨則沒有；至於黨主席可以核定的全國黨代表人數，國民黨主席不少人、民進黨主席沒有。

最後看選舉投票方式，國民黨用十八世紀的連記法，產生無用的換票團體，民進黨則用現代單記法，產生有力的黨內派系。蔡正元總結，「國民黨的組織像流水席餐會，人多、龐大、嘴雜、老化、無用；民進黨的組織像戰鬥團體，內鬥內行，外鬥更內行」，國民黨組織是舊石器時代的產物，而民進黨組織是高科技時代的產品。

(中時電子報)