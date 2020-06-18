台灣正妹家教黃曦僾（Hailee）外型甜美卻有超兇身材，本來就在網路小有名氣，近日更紅到香港，不吝於分享比基尼美照的她，近日卻因一張私照，意外嚇跑男粉絲。
黃曦僾常在IG分享美照和近況，不過近日PO出她親自下廚的料理照，本來只是普通食物照，卻因她附文寫下「剛隨便煮一煮，男朋友全部吃完，一根蔥都沒剩...」，自爆已死會，讓不少男粉絲相當失望。
黃曦僾是東吳大學德文系，之前就會利用課餘時間當家教，現在採網路授課，若要一對一當面上課，則只限女生。
(中時電子報)
台灣正妹家教黃曦僾（Hailee）外型甜美卻有超兇身材，本來就在網路小有名氣，近日更紅到香港，不吝於分享比基尼美照的她，近日卻因一張私照，意外嚇跑男粉絲。
黃曦僾常在IG分享美照和近況，不過近日PO出她親自下廚的料理照，本來只是普通食物照，卻因她附文寫下「剛隨便煮一煮，男朋友全部吃完，一根蔥都沒剩...」，自爆已死會，讓不少男粉絲相當失望。
黃曦僾是東吳大學德文系，之前就會利用課餘時間當家教，現在採網路授課，若要一對一當面上課，則只限女生。
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