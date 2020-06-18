新力旺旺獅隊（如圖）上半季戰績暫與福添福嘉南鷹並轡。（資料照／中華壘協提供、廖德修台北傳真）

「決戰就看本周末！我們兩場都要贏，我們有信心！」目前新世紀黃蜂隊僅落後新力旺旺獅和福添福嘉南鷹1場勝差，黃蜂隊總教練吳佳蓉說，全隊已經進入備戰狀態，球員都很渴望勝利。黃蜂隊周六要先對福添福嘉南鷹，周日迎戰新力旺旺獅。

新世紀黃蜂隊戰績緊追在後，暫居第3，仍有爭冠希望。（資料照／中華壘協提供、廖德修台北傳真）

「我們衛冕總冠軍的目標很明確。」吳佳蓉說，球員平日要上課、假日比賽，但是選手的心態都很好，即使經過前7周密集賽程、經常要在酷熱天候下比賽，但選手都在調整，「關鍵一周我們要在打擊銜接與跑壘上再精進，全力求勝！」

福添福嘉南鷹總教練曾信彰對奪下上半季冠軍也充滿信心。曾信彰說，「早在其他隊洋將出現前一周，我們就超前部署來準備了。」福添福嘉南鷹特別針對洋將的球速來調整，還請埔里高工快壘隊的男子隊員來協助訓練。

曾信彰說，上半季前7賽程以來，選手多少也出現體能下滑狀況，不過接著就會針對體能、重訓、速耐力與速度來加強。他肯定陣中老將的表現攻守俱佳、「非常優」，強調福添福嘉南鷹的選手心態一直都是「出賽就是為了拿冠軍！」

與嘉南鷹並列第一的是新力旺旺獅隊總教練楊賢銘則說，「周末一樣全力以赴」！他說新力旺旺獅隊沒有特別壓力，「不會特別去想爭取上半季冠軍，我們保持平常心」。他肯定上半季全隊的表現愈來愈好，「每場都全力打好就是旺獅的態度。」

楊賢銘說，洋將加入戰局後，無論技術、風格，都能對聯賽帶來很正面的幫助，當然對其他球隊的威脅也增加了，「本周末我們就是讓狀況最好的球員上場，打出最佳表現！」

(中時 )