飯店業龍頭晶華今日召開股東常會，受新冠疫情影響，有小股東當面向董事長潘思亮請命，要「送」自己的飯店給晶華，但抱怨晶華都不接受。面對如此大禮，潘思亮相當淡定，未給予正面回應，讓想「送」飯店的股東吃了軟釘子。

新冠疫情影響，觀光業處於「海嘯第一排」，晶華股東會備受關注。潘思亮說，雖然受到新冠肺炎疫情的影響，仍將持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外的營業據點，以更積極的應變態度提升服務品質，展現經營管理能力，創造更大的價值回饋股東。

小股東會中提議，晶華向來輕資產，很多營業據點都是租賃，但這次疫情讓很多飯店要出售，在長久經營理念下，可以趁此時機買資產。還力勸潘思亮要「愛台灣」，買資產就是愛台灣的最好表現，還說要把自己在日月潭的飯店送給晶華。

也有小股東擔心，近期疫情有第二波爆發情況，擔憂晶華現金不夠、撐不稱得下去？晶華財務長林明月指出，除有足夠營運資金，還有定存可用，要小股東放心。

(中時 )