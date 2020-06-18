根據《Net Marketshare》網站數據，在 2020 年 5 月Google 旗下的 Chrome 瀏覽器在桌面瀏覽器中市佔第一(69.81%)，影響力可見一斑。Chrome 瀏覽器可以視需要安裝擴充程式(extension)是一大特色。近日，Google 官方推出了一款「Link to Text Fragment」的全新擴充程式，能幫助你分享網頁給朋友時，對方能更快抓到重點！

Google 先前被發現正在針對搜尋服務進行全新的測試，能夠根據使用者輸入的搜尋關鍵字，在搜尋到的網頁結果中直接標示重點。而 Google 也將類似的功能納入在「Link to Text Fragment」擴充程式中。

Google 為 Chrome 瀏覽器開發了全新的 「Link to Text Fragment」擴充程式。(Chrome截圖)

Chrome 瀏覽器安裝 Link to Text Fragment 後，框選網頁文本段落後，可進行分享。稱成全新的網頁連結，可直接指向這一個網頁段落，讓分享討論更有重點。(Chrome截圖)

Link to Text Fragment extension demo.

使用者選擇在 chrome 線上應用程式商店中，安裝 Link to Text Fragment 擴充程式後。在使用 Chrome 瀏覽網頁時，如果有想要分享給朋友的網頁段落，那麼透過滑鼠框選起來後，點按滑鼠右鍵並選擇「# Copy Link to Selected Text」，就可看見被框選的網頁文本段落被標示為黃底顯示。此時，Chrome 已經為你製作了一個全新的分享 Link，跳轉到即時通訊平台或是 Email 等方式，你就可以將連結分享給朋友。當朋友在 Chrome 瀏覽器中開啟這條連結，就會直接看見你所標示的段落，更清楚要分享與討論的重點。

過去，想要進行類似的分享，除了分享網頁連結，大多還需要特別跟朋友、同事談到要觀看的重點在哪，不然就是還要用手機截圖，並且把圖片中的重點標示出來。如今，透過 Link to Text Fragment 的擴充程式，分享網頁時就更容易抓到重點，也省去不少步驟。只可惜，目前這項功能，只能在 Chrome 電腦版中使用，手機版還無法支援(可以觀看框選特定文本的網頁連結，但是無法運用 Link to Text Fragment 功能)。

跟同事、家人之間的溝通期待能夠有效率，更準確？不妨試用看看 Link to Text Fragment 擴充程式吧！由於當前微軟 Edge 瀏覽器也已經改為 Chromium 核心，因此 Edge 瀏覽器也能安裝這款擴充程式，並且嘗試體驗類似的功能。Chrome、Edge 瀏覽器的用戶都可把握機會來試用體驗。

(科技)