上櫃建商綠意開發（股票代號2596）於台北市文山區推案「綠意仙跡」今年正式完工啟用，近享萬芳醫院站生活圈、坐擁仙跡岩森林第一排，規劃20-35坪，這樣珍貴的北市門牌，開出每坪58萬元起的價格，並有限量庭院戶及露臺戶，是北市少見「森林旁有院子的家」。

綠意開發成立近20年，推案遍及北北基桃，近期推案台北文山「綠意仙跡」、基隆七堵「綠意東居」等，產品規劃回歸居住本質、實際需求，坪效最大化，受到首購族、換屋族等自住客青睞。

「綠意仙跡」坐落於台北市文山區興隆路三段304巷91-6號，緊鄰仙跡岩風景區3萬坪森林綠海，外牆鋪貼日本原裝進口紅色龜崎磚，地景與建築呈現濃厚英倫學院風，在人文薈萃的文山區，相得益彰。「綠意仙跡」基地面積275坪，樓層規劃地上7層、地下2層，全區39戶獨棟雙併純住家，所有戶別前後開窗、戶戶綠景，每間臥房皆有自然採光。

「綠意仙跡」生活圈享有捷運萬芳醫院站周邊生活機能，日常採買、通勤通學可獲滿足。腳程3-5分鐘內有文山運動中心或仙跡岩自然步道，提供全天候健身環境。根據住展雜誌報導，2020Q1北市新屋行情每坪平均85.1萬元，本案相比打7折之多，買家負擔相對輕鬆，加上北市門牌福利、難得親山環境，是契合現代人養生觀的「保值健康宅」。

「綠意仙跡」聯絡電話：2239-8288

(中時電子報)