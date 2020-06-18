陸國務院副總理劉鶴稱北京中央政府承諾保障香港的國際金融中心地位。

據香港南華早報(South China Morning Post)報導，陸國務院副總理劉鶴今日（18日）發文承諾北京中央政府會保障香港國際金融中心的地位並保護在港外資的利益。劉鶴稱 “中央政府會遵守‘一國兩制’，支持香港所扮演國際金融中心的角色。”

此外，劉鶴說北京中央政府會確保外資利益受到保障，確保香港的長期繁榮發展可以實現。

近期北京所表決的香港《國安法》令内外商界感到擔憂，擔心法案會導致香港大量資金外流、人才流失。

(中時電子報)