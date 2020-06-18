你沒看錯，加一元多一件！台北喜來登大飯店祭出首波暑假強檔優惠「加一元、多一晚」，旺季超有感優惠、夏日旅遊省最多！即日起至8月31日推出「＋1」加一元多一晚國人暑期優惠專案，雙人入住簡約雅致的豪華客房每晚4,499元起，「加1元」即可選擇一次住兩間、續住第二晚或可擇日入住，平均每晚只要2,250元，另可享有延遲退房至下午2：00，慵懶睡到自然醒。

台北喜來登表示，專案另贈送「The Deli烘焙坊300元商品抵用券」，各式新鮮出爐的歐風養生麵包、精緻蛋糕餅乾等，真材實料的手作質感是上班族最常外帶回家的人氣商品，不論是野餐郊遊或戶外早餐，漫享愜意夏日時光。台北喜來登大飯店「＋1」國人暑期優惠專案，即日起開始預訂，入住豪華客房每晚4,499元，加1元即可加住1房或續住1晚，(須另加15.5％的政府稅與服務費)每日限量銷售。

台北喜來登大飯店「＋1」國人暑期優惠專案自即日起至8月31日，享雙人入住豪華客房，每晚4,499元；加1元即可一次住兩間、連續入住第二晚或可擇日入住，專案價總計4,500元，須另加15.5％的政府稅與服務費。

專案入住豪華客房乙晚，贈送The Deli烘焙坊300元商品抵用券，專案可享延遲退房至下午2：00，入住期間持「商品抵用券」於The Deli烘焙坊單筆消費達500元即可折抵現金，續住第二晚可於下次入住使用，使用期限至2020年9月30日止。

(中時 )