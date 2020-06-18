紡織股王儒鴻（1476）今（18）日舉行股東會，通過11元現金股利發放。董事長洪鎮海一掃5月法說會時的悲觀氣氛，認為疫情影響最壞時間已過，接下來整體趨勢向上，下半年儒鴻營收將呈現「逐季成長」。

儒鴻去年營運豐收，稅後獲利為42.99億元，年減1.8%，EPS 15.67元，已經連續七年賺進超過一個股本。今天股東會常會通過每股配發現金股息11元，配息率為70%。

洪鎮海認為，今年最辛苦的4月已經過去，雖然很慘，但公司沒有虧錢。至於5月，儒鴻公布營收月增36.8%，創下今年次高，顯然谷底已過。接下來6月會比5月好，第3季比第2季好，第4季再優於第3季，整體趨勢向上。

洪鎮海表示，這波新冠肺炎疫情，儒鴻因為客戶分散、產地也分散，受到傷害相對較小。據了解，儒鴻的布業生產基地有：溪洲針織、定型、數位印花和品包廠，大山針織廠，大園染整廠，越南織染廠。而成衣的生產基地有：越南仁澤廠、展鵬廠、進雄廠、隆安廠及柬埔寨金邊廠，另外還有賴索托、越南及中國大陸等策略聯盟代工廠。

洪鎮海認為，雖然5、6月歐美各國陸續解封，重啟經濟，悲觀氣氛已快速消散，但目前能見度不高，而且今年要回到疫情發生前的水準，營收年增率想翻正不容易，預估要到明年第2季才能真正回到正常化。

至去年底，儒鴻針織布月產能達1500萬碼以上，成衣月產能達1000萬件以上，產能在國內名列前茅！

(時報資訊)