美國與中國的新冠肺炎新增確診病例激增，引發全球經濟能否迅速復甦的質疑，周四日股走跌，日經225指數早盤收跌1.01%，為22,229.02點。東證一部指數跌0.77%，為1574.92點。

周二美國有6個州的新冠肺炎單日新增確診數創下新高，而中國首都北京為了防止新一波疫情擴大，已經升級防疫應對措施，全市進入半封城狀態。

美股期貨走跌，亦使日股承壓，目前道瓊指數期貨跌0.9%，標普500指數期貨跌0.8%，惟跌幅已較稍早前收斂。

避險需求升溫帶動日圓兌美元走高，出口股表現疲弱，目前美元報106.83日圓，下跌0.17%。

高度周期型股票下跌，地產股跌2.67%、礦業股跌2.41%與航空股跌1.95%，在東證一部33大類股中跌幅最大。

防疫宅在家概念股任天堂逆勢上漲2.7%，股價創下12年新高，以及遊戲開發與發行商Square Enix Holdings上漲3.76%，成為盤面罕見的亮點。

(時報資訊)