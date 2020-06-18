達方(8163)深耕電動自行車及電池等關鍵零組件多年傳佳音，近期接獲歐洲電動自行車大廠電池長期訂單，預計第4季開始出貨，受惠於新冠肺炎疫情引爆全球電動自行車需求，達方電動自行車OBM銷售及ODM代工訂單快速增溫，在訂單湧入下，達方綠能產品今年業績將可望達50億元，佔公司營收比重將拉升到25%，在鍵盤及綠能產品同步成長下，達方董事長蘇開建表示，今年營收會比去年好，希望3年綠能產品營收上看100億元。

達方今天舉行股東會，蘇開建在會後接受記者採訪，全球新冠肺炎疫情蔓延，防疫帶旺自行車及電動自行車需求，達方長期深耕歐洲及日本電動自行車市場，且當地通路商庫存相當健康，讓公司順利搭上此次歐洲及日本電動自行車高成長，關鍵零組件—電池更接獲歐洲電動自行車大廠電池長期訂單及大陸電池訂單，帶動公司今年綠能產品營收大躍進。

蘇開建表示，日本採用BESV及VOTANI雙品牌策略，其中BESV有300個經銷商，VOTANI有500個經銷商，在市場需求強勁下，日本銷售月月創新高，由於日本模式相當成功，公司亦在歐洲德國與連鎖經銷商談定合作，預計明年開始全力搶攻德國、瑞士等德語區，擴大市場佔有率。

在關鍵產品—電池方面，除大陸地區電池訂單不斷攀升，蘇開建也認實公司接獲歐洲電動自行車大廠電池長期訂單，預計第4季開始出貨，為綠能產品業務增添新動能。

根據達方規劃，未來德國將專注在高價精品市場，公司亦將佈局捷克，設立電池廠，並生產量大低單價的產品，就近供應當地客戶。

蘇開建表示，今年綠能產品營收可望上看50億元，較去年大幅成長逾70%，佔營收比重亦可望從去年的15%拉升至25%，公司目標是3年內綠能產品營收上看100億元，佔公司營收比重達30%到40%，成為公司業績新支柱。

目前BESV均在台灣廠區生產，為因應ODM及OBM客戶訂單需求，達方轉投資公司世同金屬已在越南胡志明市租廠房，並購買9萬平方米土地蓋廠，設置車架及電動腳踏車組裝線，目前新廠已小量生產，預計第3季到第4季正式量產，在新廠完工後，年產能將拉升到60萬台。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，達方第1季業績表現平平，不過遠距生活讓鍵盤第2季出貨暢旺，且電動自行車等綠能產品需求湧現，達方業績自第2季回穩，達方預估，第2季業績可望優於去年同期，今年下半年雖然透明度不高，達方業績仍可望優於上半年，全年營收可望比去年好。

(時報資訊)