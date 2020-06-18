行政院副院長陳其邁辭職投入高雄市長補選，19日將是選戰開打第一天，民進黨高市黨部主委趙天麟今天受訪表示，屆時競選總部人事布局將是跨派系、跨黨派、跨區域，並預告以陳其邁「緊緊緊」的性格，周五天沒亮就已排行程，周六也正在安排一場有意義、萬人空巷的活動，一定讓市民感受到誠意十足，踴躍投票，「陳其邁2.0真的很值得期待」。

陳其邁辭職後，19日正式投入選戰，但18日一早高雄幕僚即成立媒體群組，相關競選總部人事、發言人安排也成為媒體追逐焦點，據傳包括黨內議員林智鴻、高閔琳、甚至時代力量議員黃捷都可能進入陳其邁發言人團隊。

對此，趙天麟受訪表示，最重要的人事布局，要留給參選人陳其邁親自宣布，但他認為這場補選不只是民進黨與陳其邁的選戰，也是高雄市政重開機、重返榮耀的一戰，所以不管黨內派系、政黨間的跨黨派、甚至是跨區域的全國各地人才都可能加入，年輕化將是團隊的基本圖像，但不以年齡劃分，資深老將也會在幕後協助，相信會是一場高雄盛會、民主嘉年華。

趙天麟預告，明天將是選戰第一天，以陳其邁「緊緊緊」的性格，幕僚群神經崩得很緊，已排滿戰鬥行程，從一大早天還沒亮開始，就會展開選戰，而周六正在規畫一個很有意義、萬人空巷的行程，值得期待。

被點名將出任競選總部發言人的林智鴻則表示，的確有接到發言人職務徵詢，但以競選總部人事公布為主，他以黨員立場，不論任何職務，對於民進黨提名的候選人陳其邁，相關輔選工作他都會全力以赴。

(中時 )