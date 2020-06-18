黃姓小王明知女同事已婚，卻仍發生辦公室戀情，甚至上摩鐵「聊天」，錢姓丈夫發現後憤而提告。台北地院審理後，認為黃男侵害配偶權，判賠60萬元，可上訴。

錢男提告主張，他2013年間與妻子結婚，婚後育有1個小孩，妻子與黃男是同事關係，黃男與妻子於2019年3月、7月間多次發生性關係，侵害他的配偶權，讓他精神蒙受巨大打擊與壓力，因此求償精神慰撫金60萬元。

黃男承認曾與錢妻上摩鐵，但否認通姦，辯稱目的是聊天、抱怨新任主管。法官認為，約在餐廳、咖啡館等公共休憩區也可聊天，兩人卻特意前往旅館投宿，不合常理，足以使其他人懷疑兩人發生性關係，顯已逾普通友人、同事相處的舉止，背於善良風俗。

錢男曾與妻子、黃男約在外面對質，全程錄影，法官勘驗影片發現，錢妻言談聲音甚小，語氣怯懦哀傷，並呈現言詞閃躲、支吾其詞或反覆自責的情形，黃男也承認有與錢妻交往、接吻，並向錢男道歉。

法官認為，錢妻與一般人出軌行為被發現後的反應相符，且黃男若未與林妻有親密行為，何必向錢男道歉？故認定黃男侵害錢男配偶權，考量錢男身分背景後，將精神慰撫金酌減為50萬元。

此外，錢男的阿姨證稱，錢妻曾向她坦承跟黃男有肉體關係，錢妻那段時間下班回來的樣子不太正常，會假藉找工作，在家也一直上網、講電話，都是之前沒有的行為。

錢男另對黃男提告刑事通姦罪，由於大法官已於釋憲5月29日宣示違憲，該法條當天即失效，檢察官日前已處分不起訴。

(中時 )