美國政府15日修改出口禁令，允許美企與大陸華為合作制定下一代5G網路標準。美媒報導，川普政府放寬對華為禁令修改，背後有3大理由包括美方擔憂成為各國箭靶、美國廠商利益恐受損，以及統一5G標準可避免衝擊全球電信產業營運。

儘管美國堅稱修改禁令，不代表對華為態度軟化，但仍引發外界揣測與熱議。Forbes報導，川普政府此舉有三大原因，一是、華為曾表示，遭美國制裁將影響全球逾170個國家和地區，約數千億美元的網路設備維護和營運；除了損及美國在內的其他國家、地區利益，也會使美國淪為各方箭靶。

二是、川普政府態度大轉彎，等於認了華為在全球5G網路標準具有影響力，若華為藉著自身影響力和專利反制美方封鎖，預料美國廠商和其他電信設備廠的利益勢必受到衝擊。

三是、美方修改禁令，亦即不希望5G標準走向分裂，進而威脅全球電信網路的相容性，甚至電信產業的營運。

報導指出，川普鬆綁華為禁令，並非讓出在5G科技的主導權。美國商務部長羅斯日前表示，未來將鼓勵美國企業推動美國技術成為國際標準，絕不會放棄在全球創新方面的領導地位。

(中時電子報)